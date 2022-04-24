Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кирьяков: Уже скучновато следить за Бундеслигой

24 Апреля 2022 • 09:38 Комментировать

Известный экс-футболист Сергей Кирьяков высказался по поводу очередного чемпионского титула мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге.

Кирьяков сказал Sport24, что становится немного скучновато следить за Бундеслигой, где существует только одна сильная команда, которая постоянно выигрывает чемпионство. Экс-игрок «Гамбурга» отметил, что раньше такого не было, так как за титул могли бороться и другие команды, а интрига держалась вплоть до последних туров.

Напомним, что мюнхенская команда обыграла дортмундскую «Боруссию» и досрочно завоевала свой очередной чемпионский титул.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сергей Кирьяков Бундеслига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
24.04  16:30 Бохум ... Аугсбург 2.25 3.20 3.45
24.04  18:30 Герта ... Штуттгарт 3.05 3.30 2.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Апреля
09:38 · Германия. Бундеслига
Кирьяков: Уже скучновато следить за Бундеслигой
23 Апреля
23:45 · Германия. 2-я бундеслига
«Вердер» установил рекорд второй Бундеслиги
23:21 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Мы заслужили титул»
22:58 · Германия. Бундеслига
Форвард «Баварии» Коман выиграл свой 11-й чемпионат, французу всего 25 лет 2
22:49 · Германия. Бундеслига
Левандовски не ответил на вопрос о том, хочет ли он остаться в «Баварии»
22:49 · Германия. Бундеслига
Левандовски уклончиво ответил на вопрос о желании остаться в «Баварии»
22:48 · Германия. Бундеслига
Томас Мюллер установил уникальный рекорд - он стал единственным игроком, который 11 раз выигрывал Бундеслигу
22:28 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн в первый сезон после прихода в «Баварию» стал чемпионом Германии
22:21 · Германия. Бундеслига
«Бавария» установила рекорд европейских топ-5 лиг, выиграв Бундеслигу в 10-й раз подряд
21:01 · Германия. Бундеслига
Левандовски в очередной раз забил дортмундской «Боруссии», установив рекорд
19:52 · Англия. Премьер-лига
Цорк о переходе Холанна в клуб из АПЛ: «Это не должно стать сюрпризом»
19:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» — «Боруссия»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:1
18:53 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» поборется с «Баварией» за Лаймера
18:37 · Германия. Бундеслига
Вышедшие на замену Бехренс и Михель за три минуты принесли «Униону» победу в матче с «РБ Лейпцигом»
18:33 · Германия. Бундеслига
Гол Азмуна помог «Байеру» разгромно победить, «РБ Лейпциг» потерял всё в игре с «Унионом»
Все новости
Рекомендуем