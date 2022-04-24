Кирьяков: Уже скучновато следить за Бундеслигой

Известный экс-футболист Сергей Кирьяков высказался по поводу очередного чемпионского титула мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге.

Кирьяков сказал Sport24, что становится немного скучновато следить за Бундеслигой, где существует только одна сильная команда, которая постоянно выигрывает чемпионство. Экс-игрок «Гамбурга» отметил, что раньше такого не было, так как за титул могли бороться и другие команды, а интрига держалась вплоть до последних туров.

Напомним, что мюнхенская команда обыграла дортмундскую «Боруссию» и досрочно завоевала свой очередной чемпионский титул.