Вышедшие на замену Бехренс и Михель за три минуты принесли «Униону» победу в матче с «РБ Лейпцигом»

Футболисты «Унион» Берлин Кевин Беренс и Свен Михель помогли своей команде одержать волевую победу над «РБ Лейпцигом» после выхода на замену на 85-й минуте встречи.

Сперва на 86-й минуте появившийся на поле Кевин Беренс сравнял счёт после передачи Свена Михель. Спустя ещё 3 минуты Беренс выступил уже в роли ассистента и позволил Михелю забить победный мяч берлинской команды. Таким образом, «Унион» одержал выездную победу со счётом 2:1.

Эта победа позволила «Униону» подняться на шестую строчку в турнирной таблице и сократить отставание от «РБ Лейпцига», который идёт в зоне Лиги чемпионов на 4 очка.