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Вышедшие на замену Бехренс и Михель за три минуты принесли «Униону» победу в матче с «РБ Лейпцигом»

23 Апреля 2022 • 18:37 Комментировать
РБ Лейпциг
1:2
Унион Берлин
окончен

Футболисты «Унион» Берлин Кевин Беренс и Свен Михель помогли своей команде одержать волевую победу над «РБ Лейпцигом» после выхода на замену на 85-й минуте встречи.

Сперва на 86-й минуте появившийся на поле Кевин Беренс сравнял счёт после передачи Свена Михель. Спустя ещё 3 минуты Беренс выступил уже в роли ассистента и позволил Михелю забить победный мяч берлинской команды. Таким образом, «Унион» одержал выездную победу со счётом 2:1.

Эта победа позволила «Униону» подняться на шестую строчку в турнирной таблице и сократить отставание от «РБ Лейпцига», который идёт в зоне Лиги чемпионов на 4 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин РБ Лейпциг
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