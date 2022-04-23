Экс-игрок сборной Германии: Без Холанна «Боруссия» станет сильнее

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн высказался по поводу форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Хаманн заявил, что болельщиков и игроков, скорее всего, уже достал весь этот цирк с возможным уходом Холанна. Немец отметил, что дортмундская команда без Эрлинга станет только сильнее. Экс-игрок считает, что «Боруссия» извлечёт пользу из денег, которые будут получены от трансфера норвежца.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецком чемпионате 20 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал семь результативных передач.