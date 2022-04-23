Экс-тренер «Баварии» поддержал Нагельсманна

Известный экс-наставник «Баварии» Оттмар Хитцфельд в разговоре с журналистами выразил поддержку нынешнему тренеру мюнхенского клуба Юлиану Нагельсманну.

Хитцфельд заявил, что критика в адрес молодого наставника «Баварии» неуместна, так как Нагельсманн идеально подходит для мюнхенской команды и прекрасно справляется со своими задачами. Опытный специалист отметил, что невозможно побеждать в каждом матче, даже если это «Бавария».

Напомним, что на данный момент мюнхенский клуб под шефством Нагельсманна занимает первую строчку в немецком чемпионате.