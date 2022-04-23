«Лейпциг» увеличит зарплату Нкунку

Руководство «Лейпцига» хочет договориться с французским полузащитником Кристофером Нкунку по поводу нового контракта с заметным увеличением зарплаты.

Как сообщает Sky Sport, «быки» предлагают 24-летнему французскому футболисту значительно более высокую зарплату и сумму отступных в 65 миллионов евро по новому контракту. Напомним, что действующее соглашение Нкунку с немецкой командой рассчитано до июня 2024 года. В услугах француза заинтересованы многие топ-клубы, среди которых «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и другие.

В этом сезоне Кристофер Нкунку провёл в немецкой лиге 30 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач.