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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Лейпциг» увеличит зарплату Нкунку

23 Апреля 2022 • 09:33 Комментировать

Руководство «Лейпцига» хочет договориться с французским полузащитником Кристофером Нкунку по поводу нового контракта с заметным увеличением зарплаты.

Как сообщает Sky Sport, «быки» предлагают 24-летнему французскому футболисту значительно более высокую зарплату и сумму отступных в 65 миллионов евро по новому контракту. Напомним, что действующее соглашение Нкунку с немецкой командой рассчитано до июня 2024 года. В услугах француза заинтересованы многие топ-клубы, среди которых «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и другие.

В этом сезоне Кристофер Нкунку провёл в немецкой лиге 30 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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