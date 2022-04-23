Маттеус: Я бы уже давно продлил контракт с Левандовски

Известный экс-футболист Лотар Маттеус раскритиковал руководителей мюнхенской «Баварии» за то, что они до сих пор не продлили контракт с форвардом Робертом Левандовски.

Лотар сказал, что он бы уже продлил контракт с польским футболистом, что боссам «Баварии» уже давно нужно было сделать. Маттеус отметил, что если у мюнхенского клуба есть возможность, то нужно приложить все усилия для того, чтобы сохранить Левандовски.

Напомним, что в услугах польского бомбардира заинтересована «Барселона». В этом сезоне Левандовски провёл в немецкой лиге 30 матчей, в которых забил 32 мяча и сделал два ассиста.