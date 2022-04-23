«Боруссия» заплатит 30 млн евро за форварда «Зальцбурга»

Молодой немецкий нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми договорился о переходе с дортмундской «Боруссией».

По информации Sky Sport, дортмундская команда договорилась с «Зальцбургом» по поводу трансфера 20-летнего немецкого футболиста. За Адейеми «шмели» заплатят около 30 миллионов евро и ещё плюс шесть миллионов могут быть выплачено в виде различных бонусов. Сам форвард будет получать в «Боруссии» шесть с половиной миллионов евро в год.

В этом сезоне Карим Адейеми провёл в австрийской лиге 25 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами и тремя результативными передачами.