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«Боруссия» заплатит 30 млн евро за форварда «Зальцбурга»

23 Апреля 2022 • 08:12 Комментировать

Молодой немецкий нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми договорился о переходе с дортмундской «Боруссией».

По информации Sky Sport, дортмундская команда договорилась с «Зальцбургом» по поводу трансфера 20-летнего немецкого футболиста. За Адейеми «шмели» заплатят около 30 миллионов евро и ещё плюс шесть миллионов могут быть выплачено в виде различных бонусов. Сам форвард будет получать в «Боруссии» шесть с половиной миллионов евро в год.

В этом сезоне Карим Адейеми провёл в австрийской лиге 25 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зальцбург Боруссия Дортмунд Карим Адейеми
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23.04  16:30 Айнтрахт Фр ... Хоффенхайм 2.41 3.70 2.80
23.04  19:30 Бавария ... Боруссия Д 1.56 5.40 4.70
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