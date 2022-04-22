Лапорта допускает, что Левандовски летом может перейти в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном переходе в команду форварда «Баварии» Роберта Левандовски в летнее трансферное окно.

Глава «Барселоны» в интервью Mundo Deportivo признался, что в случае с Левандовски, высока вероятность перехода игрока в каталонский клуб.

Стоит отметить, что Лапорта не выделил футболиста, с которым сравнивал вероятность трансфера с 33-летним поляком.

Левандовски в нынешнем сезоне сыграл 42 матча за «Баварию» во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

«Барселона» после 32 туров набрала 63 очка и находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 15 очков. Напомним, до конца чемпионата Испании осталось шесть туров.