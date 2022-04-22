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Клинсманн: Нет гарантий, что после ухода из «Боруссии» Холанн сразу начнёт выигрывать трофеи

22 Апреля 2022 • 10:24 Комментировать

Экс-наставник немецкой сборной Юрген Клинсманн высказался по поводу перспектив молодого норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Клинсманн сказал, что в «Боруссии» Холанн играет очень важную роль и вполне может бросить вызов «Баварии». Тренер отметил, что если Эрлинг этим летом всё же сменит клубную прописку, то нет никаких гарантий, что форвард сразу же начнёт выигрывать трофеи.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецкой лиге 20 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и семью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юрген Клинсманн Эрлинг Холанн
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