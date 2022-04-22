«Бавария» скоро начнёт переговоры с Левандовски по поводу нового контракта

Руководители мюнхенской «Баварии» планируют в ближайшее время начать переговоры с польским форвардом Робертом Левандовски по поводу нового контракта.

По информации Sportowe Fakty, 33-летний польский футболист и боссы «Баварии» собираются начать переговоры уже на следующей неделе. Игрок и его агент ждут, что мюнхенский клуб предложит двухлетнее соглашение с повышением зарплаты. Напомним, что в услугах Роберта очень заинтересована «Барселона».

В этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецком чемпионате 30 матчей, в которых забил 32 мяча и сделал две голевые передачи.