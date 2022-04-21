Директор «Лейпцига»: «Нкунку будет нашим игроком в следующем сезоне»

Спортивный директор немецкого «РБ Лейпцига» Оливер Минтцлафф прокомментировал слухи вокруг будущего полузащитника команды Кристофера Нкунку, которого пресса активно связывает с возвращением в «ПСЖ» или переходом в «Манчестер Юнайтед».

«Я говорил это раньше, скажу и сейчас: Нкунку будет нашим футболистом в следующем сезоне. Нашей главной целью является сохранить нынешнюю команду на следующий год», – заявил Минтцлафф в интервью Sky Sports.

Напомним, что Кристофер Нкунку в этом сезоне забил 30 голов и отдал 16 ассистов за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Француз стал вторым футболистом в истории команды после Тимо Вернера, которому удалось преодолеть отметку в 30 голов за один сезон.