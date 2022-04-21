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Чемпионат Германии. Бундеслига

Миланские клубы интересуются Нкунку

21 Апреля 2022 • 09:36 Комментировать

Французский полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку может этим летом перебраться в один из миланских клубов.

По информации Fichajes, в услугах 24-летнего французского футболиста заинтересованы «Интер» и «Милан». Напомним, что миланским клубам придётся выдержать конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Действующее соглашение Нкунку с «быками» рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Кристофер Нкунку провёл в немецком чемпионате 30 матчей, в которых отметился 17 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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