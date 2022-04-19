«Аякс» недоволен предложением «Баварии» по Гравенберху

«Бавария» заинтересована в полузащитнике «Аякса» Райане Гравенберхе, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, руководство мюнхенцев предлагает за 19-летнего голландца 17 миллионов евро, а также 6 миллионов сверху в качестве бонусов. Однако эта сумма не устраивает сторону «Аякса», которая требует за своего футболиста не менее 30 миллионов.

Контракт Гравенберха с амстердамским клубом действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Гравенберх провёл в составе «Аякса» 40 матчей, забив в них три гола и отдав шесть результативных передач.