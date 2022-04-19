«Бавария» завершит трансфер игрока «Аякса» в ближайшие дни

«Бавария» в ближайшие дни завершит сделку по переходу защитника «Аякса» Нуссера Мазрауи на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба имеет устную договорённость с агентом футболиста Миной Райолой, однако соглашение ещё не подписано.

В текущем сезоне 24-летний марокканец провёл за «Аякс» 33 матча, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Мазрауи — воспитанник амстердамского клуба и выступает за «Аякс» на протяжении всей своей профессиональной карьеры.