Нюбель назвал причину, по которой не хочет возвращаться в «Баварию»

Голкипер «Монако» Александр Нюбель, права на которого принадлежат «Баварии», рассказал журналистам о том, почему он не хочет возвращаться в мюнхенский клуб.

Нюбель сказал, что этим летом он точно не собирается возвращаться в «Баварию». Голкипер отметил, что пока в мюнхенской команде играет Мануэль Нойер, то для него нет смысла возвращаться в «Баварию» и сидеть на скамейке запасных. Стоит отметить, что Нойер собирается продлить контракт с мюнхенцами.

Напомним, что в этом сезоне Александр Нюбель провёл во французском чемпионате 32 матча, в девяти из которых отыграл на ноль.