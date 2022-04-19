«Бавария» продлит контракт с Ульрайхом

Руководство «Баварии» собирается продлить соглашение с опытным немецким голкипером Свеном Ульрайхом.

По информации Sky Sport Deutschland, мюнхенская команда планирует в ближайшее время продлить соглашение с 33-летним немецким голкипером. «Бавария» подпишет с Ульрайхом новый договор на один год. Напомним, что нынешний контракт Свена с мюнхенским клубом рассчитан до конца этого сезона.

В этом сезоне Свен Ульрайх провёл в немецком чемпионате пять поединков, в одном из которых сумел отыграть на ноль.