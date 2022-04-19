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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может продать Левандовски за 40 млн евро

19 Апреля 2022 • 12:17 Комментировать

Руководители «Баварии» рассматривают вариант с возможной продажей звёздного польского бомбардира Роберта Левандовски.

По информации Kicker, мюнхенская команда может продать 33-летнего польского футболиста за 40 миллионов евро. Главным претендентом на подписание форварда считается «Барселона», которая готова в ближайшее время сделать «Баварии» первое предложение по поводу трансфера Левандовски.

Напомним, что в этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецкой лиге 30 матчей, в которых отметился 32 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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