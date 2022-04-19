Звёздный норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн ещё ни с кем не договорился.

По информации журналиста Яна-Оге Фьортофта, у 21-летнего норвежского футболиста есть предложения от двух клубов, а именно от «Манчестер Сити» и от мадридского «Реала», но Эрлинг пока ни с кем не договорился. Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что Холанн уже согласовал долгосрочное соглашение с манчестерской командой.

В этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецком чемпионате 20 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал семь ассистов.