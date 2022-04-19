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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» не вёл серьёзных переговоров с Холанном

19 Апреля 2022 • 10:13 Комментировать

Руководители мадридского «Реала» не вели серьёзных переговоров с молодым норвежским форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном.

По информации El Chiringuito TV, «королевский клуб» не вёл каких-то серьёзных переговоров с 21-летним норвежским футболистом, который близок к тому, чтобы подписать соглашение с «Манчестер Сити». Мадридскую команду смутили огромные финансовые запросы форварда и его травматичность.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецкой лиге 20 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и семью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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