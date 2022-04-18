Гнабри летом может покинуть «Баварию»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри ведет переговоры с руководством клуба по поводу продления контракта.

По информации немецкого издания Kicker, клуб не может удовлетворить финансовые требования футболиста. Из-за этого, 26-летний футболист летом может покинуть клуб.

Британские СМИ пишут, что к игроку проявляют предметный интерес «Ливерпуль» и «Реал». Действующее соглашение футболиста с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Гнабри сыграл 41 матч в составе «Баварии» во всех турнирах, сумел поразить ворота соперников 15 раз и отдал 10 голевых передач.