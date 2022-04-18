Мюллер согласовал новый контракт с «Баварией» до лета 2025 года

Руководители мюнхенской «Баварии» достигли консенсуса с полузащитником Томасом Мюллером относительно подписания нового контракта, о чем сообщает издание Bild.

Текущее соглашение Мюллера истекает летом 2023 года. Стороны провели несколько продуктивных диалогов и сумели прийти к общему знаменателю.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

Мюллер — воспитанник «Баварии». Рыночная стоимость футболиста — 25 млн евро.

В текущем сезоне немецкий футболист принял участие в 29 матчах в рамках Бундеслиги, забил 7 голов и отдал 16 результативных передач.