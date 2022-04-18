Мюллер рассказал о том, как продвигаются переговоры с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, как продвигаются переговоры с мюнхенским клубом о продлении контракта.

«Переговоры идут хорошо. Обе стороны хотят продлить соглашение. Думаю, в конечном итоге это произойдёт», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Действующий контракт 32-летнего немца истекает летом следующего года.

В текущем сезоне футболист провёл в составе «Баварии» 42 матча, отметившись 11 забитыми мячами и 23 результативными передачами. Мюллер — воспитанник мюнхенского клуба, защищающий цвета родной команды на протяжении всей своей профессиональной карьеры.