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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» начала переговоры с Гнабри о продлении контракта

18 Апреля 2022 • 13:26 Комментировать

«Бавария» начала переговоры с полузащитником Сержем Гнабри о продлении контракта.

Контракт игрока сборной Германии истекает летом 2023 года, и «Бавария» надеется убедить его подписать новое соглашение. Тем не менее, GOAL сообщает, что 26-летний игрок рассматривает все варианты и может принять решение покинуть клуб Бундеслиги, поскольку он привлек интерес со стороны «Ливерпуля» и «Реала».

«Мы ведем переговоры», — сказал представитель «Баварии» Оливер Кан в эфире Sport1. «Серж знает, чего мы, как клуб, требуем от него, в том числе с точки зрения производительности».

Отмечается, что полузащитник пока раздумывает над предложением «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
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