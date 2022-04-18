Нигерийский игрок установил рекорд берлинского клуба

«Унион Берлин» проводит отличный сезон, команда претендует на попадание в зону Лиги Европы, и в воскресенье «Унион Берлин» расправился с героем четверга - франкфуртским «Айнтрахтом». Хозяева забили два мяча. один из них записал на свой счет нигерийский форвард Тайво Авонийи.

Игрок, которому двадцать четыре года, в текущем сезоне забил уже тринадцать мячей - и это новый рекорд клуба. Авонийи выступает в составе «Унион Берлина» с 2020-го года.

Свой следующий матч «Унион Берлин» проведет против «Лейпцига», это будет в субботу, двадцать третьего апреля.