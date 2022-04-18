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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нигерийский игрок установил рекорд берлинского клуба

18 Апреля 2022 • 00:27 Комментировать
Унион Берлин
2:0
Айнтрахт Фр
окончен

«Унион Берлин» проводит отличный сезон, команда претендует на попадание в зону Лиги Европы, и в воскресенье «Унион Берлин» расправился с героем четверга - франкфуртским «Айнтрахтом». Хозяева забили два мяча. один из них записал на свой счет нигерийский форвард Тайво Авонийи.

Игрок, которому двадцать четыре года, в текущем сезоне забил уже тринадцать мячей - и это новый рекорд клуба. Авонийи выступает в составе «Унион Берлина» с 2020-го года.

Свой следующий матч «Унион Берлин» проведет против «Лейпцига», это будет в субботу, двадцать третьего апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин Тайво Авонийи
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окончен Хоффенхайм 0:0 Гройтер Фюрт 1.20 6.80 14.00
окончен Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр
окончен Байер Л 0:1 РБ Лейпциг
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