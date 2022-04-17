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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» обыграл «Айнтрахт» и ворвался в зону еврокубков

17 Апреля 2022 • 20:25 Комментировать
Унион Берлин
2:0
Айнтрахт Фр
окончен

Берлинский «Унион» на своём поле обыграл франкфуртский «Айнтрахт» в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Голы за хозяев забили Тайво Авонийи и Гриша Прёмель.

Победа позволила «Униону» подняться в зону еврокубков. Шестое место в чемпионате Германии позволяет попасть по итогам розыгрыша в квалификацию Лиги конференций.

«Айнтрахт» остался на 10-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 39 очков.

Протокол игры  
Унион Берлин 2:0Айнтрахт Фр
(1:0) Авонийи Тайво17'   
(2:0) Прёмель Гриша21'   
Рённов ФредерикЕккель ПаульКнохе РобинБаумгартль Тимо   72'Рюэрсон Юлиан  84' (Ощипка Бастиан (  84') Харагути Генки  68' (Фогльзаммер Андреас (  68') Хедира РаниПрёмель ГришаГисельман Нико  84' (Триммель Кристофер (  84') Авонийи Тайво  81' (Михель Свен (  81'   90') Бекер Шеральдо  68' (Шефер Андраш (  68')
Запасные: Хайнц ДоминикМёхвальд КевинБехренс КевинБуск Якоб
Граль ЙенсТутаХинтереггер МартинН'Дика ЭванЧендлер Тимоти  59' (Кнауфф Ансгар (  59') Якич Кристиян  76' (Хасебе Макото (  76') Хрустиц Айдин  58' (Камада Даити (  58') Костич Филип  68' (Ленц Кристофер (  68'   71') Линнстрем Йеспер  46' (Ахе Рагнар (  46') Хёуге ЙенсПасьенса Гонсало
Запасные: Роде СебастьянБорре РафаэльТуре Альмами
17 апреля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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окончен Арминия 0:3 Бавария
окончен Хоффенхайм 0:0 Гройтер Фюрт 1.20 6.80 14.00
окончен Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр
Идет 23 минута Байер Л 0:0 РБ Лейпциг
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«Унион» обыграл «Айнтрахт» и ворвался в зону еврокубков
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