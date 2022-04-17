«Унион» обыграл «Айнтрахт» и ворвался в зону еврокубков

Берлинский «Унион» на своём поле обыграл франкфуртский «Айнтрахт» в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги.
Голы за хозяев забили Тайво Авонийи и Гриша Прёмель.
Победа позволила «Униону» подняться в зону еврокубков. Шестое место в чемпионате Германии позволяет попасть по итогам розыгрыша в квалификацию Лиги конференций.
«Айнтрахт» остался на 10-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 39 очков.
Протокол игры
|(1:0) Авонийи Тайво17'
|(2:0) Прёмель Гриша21'
Рённов Фредерик•Еккель Пауль•Кнохе Робин•Баумгартль Тимо • 72'Рюэрсон Юлиан 84' (Ощипка Бастиан ( 84') •Харагути Генки 68' (Фогльзаммер Андреас ( 68') •Хедира Рани•Прёмель Гриша•Гисельман Нико 84' (Триммель Кристофер ( 84') •Авонийи Тайво 81' (Михель Свен ( 81' ) • 90'Бекер Шеральдо 68' (Шефер Андраш ( 68')
Запасные: Хайнц Доминик•Мёхвальд Кевин•Бехренс Кевин•Буск Якоб
Граль Йенс•Тута•Хинтереггер Мартин•Н'Дика Эван•Чендлер Тимоти 59' (Кнауфф Ансгар ( 59') •Якич Кристиян 76' (Хасебе Макото ( 76') •Хрустиц Айдин 58' (Камада Даити ( 58') •Костич Филип 68' (Ленц Кристофер ( 68' ) • 71'Линнстрем Йеспер 46' (Ахе Рагнар ( 46') •Хёуге Йенс•Пасьенса Гонсало
Запасные: Роде Себастьян•Борре Рафаэль•Туре Альмами
17 апреля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".