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Спортдир «Боруссии» о трансфере Холанна: «Переговоры идут, есть дедлайн и отступные»

17 Апреля 2022 • 16:37 Комментировать

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал положение Эрлинга Холанна в команде.

«Переговоры идут. Есть сумма отступных, есть дедлайн. Необходимо принять как можно раньше окончательное решение. Сказать нечего. Установлены контакты с клубами.

Нет смысла ничего разглашать. Отношения между нами доверительные. Главное — принять решение как можно скорее» — сказал Кель в эфире Sky.

Нужно признать, что не только Дортмунд будет форсировать сделку. Другие клубы смогут выкупить Холанна за 75 млн евро до середины лета. Дальше будет дороже.

При этом «шмелям» необходимо найти как можно раньше замену норвежскому игроку.


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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Эрлинг Холанн
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