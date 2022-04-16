«Кёльн» на выезде забил три безответных мяча Мёнхенгладбахской «Боруссии»

В матче 30-го тура Бундеслиги Мёнхенгладбахская «Боруссия» на своем поле «Боруссия-Парк» проиграла «Кёльну» со счетом 1:3.
Победный счет гости оформили еще в первом тайме, забив три гола. На 5-й минуте ворота «Боруссии» распечатал Антони Модест. На 20-й минуте полузащитник Флориан Каинц удвоил преимущество гостей. Третий и последний мяч на 34-й минуте забил Деян Любичич.
Гол престижа на 85-й минуте забил Бреел Эмболо.
«Боруссия» с 37 очками осталась на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кёльн» с 46 очками поднялся на шестое месте.
Протокол игры
|Боруссия М
|1:3
|Кёльн
|5'Модест Антони (0:1)
|20'Кайнц Флориан (0:2)
|34'Любичич Деян (0:3)
|(1:3) Эмболо Брель85'
Зоммер Янн•Гинтер Маттиас 38' (Скалли Джозеф ( 38') •Эльведи Нико • 86'Бейер Джордан•Лайнер Штефан 46' (Крамер Кристоф ( 46') •Нойхаус Флориан 46' (Нец Лука ( 46') •Коне Куадио 45' 71' (Бенеш Ласло ( 71'•Штиндль Ларс 75') •Бенсебаини Рами•Хофманн Йонас•Плеа Алассан • 65'Эмболо Брель
Швебе Марвин•Эхизибуэ Кингсли 80' (Шмиц Бенно ( 80') •Килиан Лука•Хюберс Тимо • 72'Хектор Йонас • 69'Скири Эйе•Эзкан Салих•Любичич Деян 80' (Шауб Луис ( 80') •Ут Марк 80' (Дуда Ондрей ( 80') •Кайнц Флориан 61' (Тилманн Ян ( 61') •Модест Антони
16 апреля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).