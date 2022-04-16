«Кёльн» на выезде забил три безответных мяча Мёнхенгладбахской «Боруссии»

В матче 30-го тура Бундеслиги Мёнхенгладбахская «Боруссия» на своем поле «Боруссия-Парк» проиграла «Кёльну» со счетом 1:3.

Победный счет гости оформили еще в первом тайме, забив три гола. На 5-й минуте ворота «Боруссии» распечатал Антони Модест. На 20-й минуте полузащитник Флориан Каинц удвоил преимущество гостей. Третий и последний мяч на 34-й минуте забил Деян Любичич.

Гол престижа на 85-й минуте забил Бреел Эмболо.

«Боруссия» с 37 очками осталась на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кёльн» с 46 очками поднялся на шестое месте.