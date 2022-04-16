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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Кёльн» на выезде забил три безответных мяча Мёнхенгладбахской «Боруссии»

16 Апреля 2022 • 21:24 Комментировать
Боруссия М
1:3
Кёльн
окончен

В матче 30-го тура Бундеслиги Мёнхенгладбахская «Боруссия» на своем поле «Боруссия-Парк» проиграла «Кёльну» со счетом 1:3.

Победный счет гости оформили еще в первом тайме, забив три гола. На 5-й минуте ворота «Боруссии» распечатал Антони Модест. На 20-й минуте полузащитник Флориан Каинц удвоил преимущество гостей. Третий и последний мяч на 34-й минуте забил Деян Любичич.

 Гол престижа на 85-й минуте забил Бреел Эмболо.

«Боруссия» с 37 очками осталась на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кёльн» с 46 очками поднялся на шестое месте.

Протокол игры  
Боруссия М 1:3Кёльн
  5'Модест Антони (0:1)
  20'Кайнц Флориан (0:2)
  34'Любичич Деян (0:3)
(1:3) Эмболо Брель85'   
Зоммер ЯннГинтер Маттиас  38' (Скалли Джозеф (  38') Эльведи Нико   86'Бейер ДжорданЛайнер Штефан  46' (Крамер Кристоф (  46') Нойхаус Флориан  46' (Нец Лука (  46') Коне Куадио   45'  71' (Бенеш Ласло (  71'Штиндль Ларс  75') Бенсебаини РамиХофманн ЙонасПлеа Алассан   65'Эмболо Брель
Запасные: Херрманн ПатрикФридрих МарвинНосс КонорЗиппель ТобиасЯнчке Тони
Швебе МарвинЭхизибуэ Кингсли  80' (Шмиц Бенно (  80') Килиан ЛукаХюберс Тимо   72'Хектор Йонас   69'Скири ЭйеЭзкан СалихЛюбичич Деян  80' (Шауб Луис (  80') Ут Марк  80' (Дуда Ондрей (  80') Кайнц Флориан  61' (Тилманн Ян (  61') Модест Антони
Запасные: Шиндлер КингслиАндерссон СебастьянШабо ЮлианХорн ТимоОлесен МатиасХорн ЯннесЛемперте Тим
16 апреля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Бундеслига Кёльн
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окончен Майнц 0:0 Штуттгарт
окончен Аугсбург 0:1 Герта 1.88 3.60 4.20
окончен Боруссия Д 6:1 Вольфсбург 1.53 4.40 5.90
окончен Боруссия М 1:3 Кёльн 1.98 3.75 3.65
17.04  16:30 Арминия ... Бавария 11.00 7.00 1.24
17.04  18:30 Хоффенхайм ... Гройтер Фюрт 1.25 6.40 12.00
17.04  18:30 Унион Берлин ... Айнтрахт Фр 2.29 3.55 3.10
17.04  20:30 Байер Л ... РБ Лейпциг 2.46 3.80 2.70
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Сегодня, 16 Апреля
21:24 · Германия. Бундеслига
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