«Фрайбург» крупно победил «Бохум» в 30-м туре Бундеслиги

В матче 30-го тура Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле победил «Бохум» со счетом 3:0.
В составе победителей дубль на свой счет записал Роланд Шаллаи. Еще один гол забил Лукас Кублер.
В турнирной таблице «Фрайбург» остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 51 очком. «Бохум» с 36 очками остался на 12-м месте.
Протокол игры
|(1:0) Кюблер Лукас5'
|(2:0) Шаллаи Роланд16'
|(3:0) Шаллаи Роланд53'
Флеккен Марк•Кюблер Лукас 65' (Демирович Эрмедин ( 65') •Линхарт Филипп•Шлоттербек Нико•Гюнтер Кристиан•Шаллаи Роланд 73' (Вайсхаупт Ноа ( 73') •Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас 81' (Хаберер Яник ( 81') •Грифо Винченцо•Чон У-Ён 65' (Шмид Жонатан ( 65') •Петерсен Нильс 65' (Хёлер Лукас ( 65')
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан•Белла-Котчап Армель•Лайч Максим•Данило Соарес 46' (Цоллер Симон ( 46') •Стафилидис Костас • 68'Лосилья Антони•Пантович Милош 46' (Реджбекай Элвис ( 46') •Лёвен Эдуард 66' (Патрик Остерхаге ( 66') •Асано Такума 46' (Блум Данни ( 46') •Полтер Себастьян 66' (Локадия Юрген ( 66')
Запасные: Эссер Михаэль•Теше Роберт•Машович Эрхан•Бокхорн Эберт
16 апреля. Стадион "Europa-Park Stadion".