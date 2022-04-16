«Фрайбург» крупно победил «Бохум» в 30-м туре Бундеслиги

В матче 30-го тура Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле победил «Бохум» со счетом 3:0.

В составе победителей дубль на свой счет записал Роланд Шаллаи. Еще один гол забил Лукас Кублер.

В турнирной таблице «Фрайбург» остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 51 очком. «Бохум» с 36 очками остался на 12-м месте.