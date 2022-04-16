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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» крупно победил «Бохум» в 30-м туре Бундеслиги

16 Апреля 2022 • 18:35 Комментировать
Фрайбург
3:0
Бохум
окончен

В матче 30-го тура Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле победил «Бохум» со счетом 3:0.

В составе победителей дубль на свой счет записал Роланд Шаллаи. Еще один гол забил Лукас Кублер.

В турнирной таблице «Фрайбург» остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 51 очком. «Бохум» с 36 очками остался на 12-м месте. 

Протокол игры  
Фрайбург 3:0Бохум
(1:0) Кюблер Лукас5'   
(2:0) Шаллаи Роланд16'   
(3:0) Шаллаи Роланд53'   
Флеккен МаркКюблер Лукас  65' (Демирович Эрмедин (  65') Линхарт ФилиппШлоттербек НикоГюнтер КристианШаллаи Роланд  73' (Вайсхаупт Ноа (  73') Эггештайн МаксимилианХёфлер Николас  81' (Хаберер Яник (  81') Грифо ВинченцоЧон У-Ён  65' (Шмид Жонатан (  65') Петерсен Нильс  65' (Хёлер Лукас (  65')
Запасные: Сильдиллия КилианнСике УгоШлоттербек КевенУфофф Бенджамин
Риман МануэльГамбоа КристианБелла-Котчап АрмельЛайч МаксимДанило Соарес  46' (Цоллер Симон (  46') Стафилидис Костас   68'Лосилья АнтониПантович Милош  46' (Реджбекай Элвис (  46') Лёвен Эдуард  66' (Патрик Остерхаге (  66') Асано Такума  46' (Блум Данни (  46') Полтер Себастьян  66' (Локадия Юрген (  66')
Запасные: Эссер МихаэльТеше РобертМашович ЭрханБокхорн Эберт
16 апреля. Стадион "Europa-Park Stadion".

 

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Бохум Фрайбург Бундеслига
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окончен Фрайбург 3:0 Бохум 1.75 3.75 4.80
окончен Майнц 0:0 Штуттгарт
окончен Аугсбург 0:1 Герта 1.88 3.60 4.20
окончен Боруссия Д 6:1 Вольфсбург 1.53 4.40 5.90
Идет 51 минута Боруссия М 0:3 Кёльн 1.98 3.75 3.65
17.04  16:30 Арминия ... Бавария 11.00 7.00 1.24
17.04  18:30 Хоффенхайм ... Гройтер Фюрт 1.25 6.40 12.00
17.04  18:30 Унион Берлин ... Айнтрахт Фр 2.29 3.55 3.10
17.04  20:30 Байер Л ... РБ Лейпциг 2.46 3.80 2.70
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