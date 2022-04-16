«Герта» на выезде обыграла «Аугсбург» и поднялась из зоны вылета

В матче 30-го тура «Аугсбург» на своем поле проиграл «Герте» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил полузащитник Суат Сердар на 49-й минуте.

«Герта» набрала 29 очков и прервала серию из двух поражений подряд и поднялась на 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» с 32 очками остался на 14-м месте.