«Герта» на выезде обыграла «Аугсбург» и поднялась из зоны вылета

В матче 30-го тура «Аугсбург» на своем поле проиграл «Герте» со счетом 0:1.
Единственный гол в матче забил полузащитник Суат Сердар на 49-й минуте.
«Герта» набрала 29 очков и прервала серию из двух поражений подряд и поднялась на 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» с 32 очками остался на 14-м месте.
Протокол игры
|49'Сердар Суат (0:1)
Гикевич Рафал•Гумни Роберт 51' 73' (Моравек Ян ( 73') •Гоувелеув Джеффри•Оксфорд Рис 26' 85' (Зачири Анди ( 85') •Иаго Лопес•Хан Андре•Майер Арне 73' (Фрамбергер Рафаэль ( 73') •Дорш Никлас•Педерсен Мадс 56' (Варгас Рубен ( 56') •Грегорич Михаэль•Финнбогасон Альфред 56' (Пепи Рикардо ( 56')
Запасные: Гюнтер Лассе•Винтер Фредерик•Груэсо Карлос•Коубек Томаш
Лотка Марсель•Пекарик Петер•Боята Дедрик • 34'Кемпф Марк-Оливер•Платтенхардт Марвин•Тусар Люка•Аскасибар Сантьяго•Рихтер Марко 64' 69' (Штарк Никлас ( 69') •Боатенг Кевин-Принс 29' 69' (Каде Антон ( 69') •Сердар Суат 78' (Миттельштедт Максимилиан ( 78') •Зельке Дейви 26'
16 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).