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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Герта» на выезде обыграла «Аугсбург» и поднялась из зоны вылета

16 Апреля 2022 • 18:21 Комментировать
Аугсбург
0:1
Герта
окончен

В матче 30-го тура «Аугсбург» на своем поле проиграл «Герте» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил полузащитник Суат Сердар на 49-й минуте.

«Герта» набрала 29 очков и прервала серию из двух поражений подряд и поднялась на 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» с 32 очками остался на 14-м месте.

Протокол игры  
Аугсбург 0:1Герта
  49'Сердар Суат (0:1)
Гикевич РафалГумни Роберт   51'  73' (Моравек Ян (  73') Гоувелеув ДжеффриОксфорд Рис   26'  85' (Зачири Анди (  85') Иаго ЛопесХан АндреМайер Арне  73' (Фрамбергер Рафаэль (  73') Дорш НикласПедерсен Мадс  56' (Варгас Рубен (  56') Грегорич МихаэльФиннбогасон Альфред  56' (Пепи Рикардо (  56')
Запасные: Гюнтер ЛассеВинтер ФредерикГруэсо КарлосКоубек Томаш
Лотка МарсельПекарик ПетерБоята Дедрик   34'Кемпф Марк-ОливерПлаттенхардт МарвинТусар ЛюкаАскасибар СантьягоРихтер Марко   64'  69' (Штарк Никлас (  69') Боатенг Кевин-Принс   29'  69' (Каде Антон (  69') Сердар Суат  78' (Миттельштедт Максимилиан (  78') Зельке Дейви   26'
Запасные: Кёрбер НильсДордой МартонЯрстейн РунеКристенсен ОливерЭккеленкамп ЮргенДарида ВладимирБьоркан Фредерик
16 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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окончен Фрайбург 3:0 Бохум 1.75 3.75 4.80
окончен Майнц 0:0 Штуттгарт
окончен Аугсбург 0:1 Герта 1.88 3.60 4.20
окончен Боруссия Д 6:1 Вольфсбург 1.53 4.40 5.90
Идет 51 минута Боруссия М 0:3 Кёльн 1.98 3.75 3.65
17.04  16:30 Арминия ... Бавария 11.00 7.00 1.24
17.04  18:30 Хоффенхайм ... Гройтер Фюрт 1.25 6.40 12.00
17.04  18:30 Унион Берлин ... Айнтрахт Фр 2.29 3.55 3.10
17.04  20:30 Байер Л ... РБ Лейпциг 2.46 3.80 2.70
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