Агент Азмуна: Сердару нужно время на адаптацию в новой команде

Агент иранского нападающего «Байера» Сердара Азмуна рассказал журналистам о том, что игроку нужно время на адаптацию в леверкузенском клубе.

Мехди Хагитали сказал «Матч ТВ», что вполне ожидаемо, что иранскому футболисту необходимо время на адаптацию в новой команде. Агент отметил, что сейчас Сердар находится в процессе привыкания, но нет сомнений в том, что в ближайшее время Азмун прибавит и будет играть ещё лучше.

Напомним, что Сердар Азмун перебрался в «Байер» из «Зенита» этой зимой. В Бундеслиге форвард провёл четыре матча, но голами или ассистами не отметился.