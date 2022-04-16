«Бавария» готова расстаться Забитцером за 15 миллионов

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер может покинуть мюнхенцев, сообщает Sport1.de.

По информации источника, руководство клуба готово рассмотреть предложения по австрийцу от 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что у футболиста напряжённые отношения с главным тренером команды Юлианом Нагельсманном.

28-летний футболист перешел «Баварию» из «Лейпцига» в 2021 году за те же 15 миллионов. Контракт Забитцера с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Австрии в 22 миллиона.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги полузащитник провёл 21 матч, отличившись одним забитым голом.