Холанн играет с травмой лодыжки

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн последние дни играет через боль.

Наставник «шмелей» Марко Розе рассказал журналистам, что молодой норвежский футболист не может избавиться от болей в лодыжки. Тренер отметил, что Эрлинг играет через боль и принимает обезболивающие перед матчами. Холанн не хочет подводить команду в концовке сезона и играет с травмой.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецкой лиге 19 матчей, в которых отметился 16 забитыми мячами и шестью результативными передачами.