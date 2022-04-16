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Чемпионат Германии. Бундеслига

Холанн играет с травмой лодыжки

16 Апреля 2022 • 09:25 Комментировать

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн последние дни играет через боль.

Наставник «шмелей» Марко Розе рассказал журналистам, что молодой норвежский футболист не может избавиться от болей в лодыжки. Тренер отметил, что Эрлинг играет через боль и принимает обезболивающие перед матчами. Холанн не хочет подводить команду в концовке сезона и играет с травмой.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецкой лиге 19 матчей, в которых отметился 16 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Бундеслига Эрлинг Холанн
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