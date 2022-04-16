Тренер «Баварии» рассказал, что регулярно получает угрозы

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн в разговоре с журналистами признался, что часто получает угрозы в свой адрес.

Нагельсманн сказал, что на регулярной основе получает угрозы. Тренер отметил, что даже если «Бавария» выигрывает, то угрозы не прекращаются. Юлиан добавил, что угроз обычно больше, когда мюнхенская команда играет по схеме с тремя центральными защитниками.

Напомним, что недавно «Бавария» по сумме двух матчей уступила «Вильярреалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов и закончила своё выступление в турнире. В Бундеслиге мюнхенский клуб занимает первую строчку.