Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тренер «Баварии» рассказал, что регулярно получает угрозы

16 Апреля 2022 • 09:12 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн в разговоре с журналистами признался, что часто получает угрозы в свой адрес.

Нагельсманн сказал, что на регулярной основе получает угрозы. Тренер отметил, что даже если «Бавария» выигрывает, то угрозы не прекращаются. Юлиан добавил, что угроз обычно больше, когда мюнхенская команда играет по схеме с тремя центральными защитниками.

Напомним, что недавно «Бавария» по сумме двух матчей уступила «Вильярреалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов и закончила своё выступление в турнире. В Бундеслиге мюнхенский клуб занимает первую строчку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.04  16:30 Фрайбург ... Бохум 1.85 3.80 4.20
16.04  16:30 Майнц ... Штуттгарт 1.79 3.95 4.40
16.04  16:30 Аугсбург ... Герта 2.07 3.75 3.45
16.04  16:30 Боруссия Д ... Вольфсбург 1.48 4.80 6.40
16.04  19:30 Боруссия М ... Кёльн 2.07 3.75 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
10:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова расстаться Забитцером за 15 миллионов
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Хоффенхайма»
09:25 · Германия. Бундеслига
Холанн играет с травмой лодыжки
09:12 · Германия. Бундеслига
Тренер «Баварии» рассказал, что регулярно получает угрозы
15 Апреля
19:53 · Германия. Бундеслига
Лапорта о большом количестве фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу»: «Это позор» 1
18:43 · Германия. Бундеслига
Жена Левандовски учит испанский
16:01 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн о Левандовски в «Барселоне»: «У меня никогда не было впечатления, что он хочет уйти»
15:48 · Германия. Бундеслига
Вице-президент «Барселоны» объяснил, почему на «Камп Ноу» было столько немецких фанатов
15:08 · Германия. Бундеслига
Нкунку: «Мы всегда были амбициозным клубом»
14:25 · Германия. Бундеслига
Франкфуртский «Айнтрахт» потроллил Месси после игры Лиги Европы
13:49 · Германия. Бундеслига
Директор «Барселоны» Алемани: «У нас нет никакого соглашения с Левандовски»
11:18 · Англия. Премьер-лига
Форвард «РБ Зальцбург» заинтересовал «Баварию», «Реал» и «Ливерпуль»
10:18 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену уходящему Зюле
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов начать переговоры с Нкунку, но ждёт официального назначения тен Хага
14 Апреля
22:48 · Германия. Бундеслига
«Бавария» присмотрела замену Левандовски
Все новости
Рекомендуем