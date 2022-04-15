Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нкунку: «Мы всегда были амбициозным клубом»

15 Апреля 2022 • 15:08 Комментировать

Нападающий «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку поделился с журналистами своими мыслями по поводу выхода клуба в полуфинал Лиги Европы.

«Конечно, мы всегда были амбициозным клубом. Мы играем в каждом соревновании, чтобы пройти как можно дальше. Теперь в этом сезоне осталось выиграть два трофея – Лигу Европы и кубок Германии. Но предстоит еще много работы», - сказал Нкунку.

Также футболист отметил положительную динамику в игре клуба.

«Это команда, где каждый является боссом. Но выделяются и отдельные персонажи. Но я думаю, что мы все едины, и именно поэтому в этом году мы смогли прогрессировать», - сказал он.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.04  16:30 Фрайбург ... Бохум 1.85 3.80 4.20
16.04  16:30 Майнц ... Штуттгарт 1.79 3.95 4.40
16.04  16:30 Аугсбург ... Герта 2.07 3.75 3.45
16.04  16:30 Боруссия Д ... Вольфсбург 1.48 4.80 6.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
16:01 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн о Левандовски в «Барселоне»: «У меня никогда не было впечатления, что он хочет уйти»
15:48 · Германия. Бундеслига
Вице-президент «Барселоны» объяснил, почему на «Камп Ноу» было столько немецких фанатов
15:08 · Германия. Бундеслига
Нкунку: «Мы всегда были амбициозным клубом»
14:25 · Германия. Бундеслига
Франкфуртский «Айнтрахт» потроллил Месси после игры Лиги Европы
13:49 · Германия. Бундеслига
Директор «Барселоны» Алемани: «У нас нет никакого соглашения с Левандовски»
11:18 · Англия. Премьер-лига
Форвард «РБ Зальцбург» заинтересовал «Баварию», «Реал» и «Ливерпуль»
10:18 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену уходящему Зюле
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов начать переговоры с Нкунку, но ждёт официального назначения тен Хага
14 Апреля
22:48 · Германия. Бундеслига
«Бавария» присмотрела замену Левандовски
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может перехватить Адейеми у «Боруссии» Дортмунд
15:23 · Германия. Бундеслига
«Милан» заработает на аренде Хауге более 10 миллионов евро
14:40 · Англия. Премьер-лига
Рауля Хименеса связывают с переходом в «Баварию»
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» проявляет интерес к Гвардиолу
12:28 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: Мы находимся в постоянном контакте с Левандовски
08:37 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Локомотива» рассказал, в каком европейском клубе хотел бы поиграть
Все новости
Рекомендуем