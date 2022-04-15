Нкунку: «Мы всегда были амбициозным клубом»

Нападающий «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку поделился с журналистами своими мыслями по поводу выхода клуба в полуфинал Лиги Европы.

«Конечно, мы всегда были амбициозным клубом. Мы играем в каждом соревновании, чтобы пройти как можно дальше. Теперь в этом сезоне осталось выиграть два трофея – Лигу Европы и кубок Германии. Но предстоит еще много работы», - сказал Нкунку.

Также футболист отметил положительную динамику в игре клуба.

«Это команда, где каждый является боссом. Но выделяются и отдельные персонажи. Но я думаю, что мы все едины, и именно поэтому в этом году мы смогли прогрессировать», - сказал он.