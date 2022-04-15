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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла замену уходящему Зюле

15 Апреля 2022 • 10:18 Комментировать

«Бавария» всё ещё готова бороться за защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, мюнхенский клуб видит в Бремере замену Никласу Зюле, который летом уйдёт в дортмундскую «Боруссию». За защитником «Торино», который проводит хороший сезон, выстроилась большая очередь из клубов, желающих укрепить свою оборону. Туринский клуб хочет получить за свой главный актив не менее €50 млн.

25-летний бразилец перешёл в «Торино» в 2018 году из «Атлетико Минейро» за €5,8 млн. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Бремер провёл за клуб 29 матчей, в которых сумел забить три мяча и отдал одну голевую передачу. Его цена на Transfermarkt составляет €30 млн.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Торино Никлас Зюле Глейсон Бремер
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