«Бавария» нашла замену уходящему Зюле

«Бавария» всё ещё готова бороться за защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, мюнхенский клуб видит в Бремере замену Никласу Зюле, который летом уйдёт в дортмундскую «Боруссию». За защитником «Торино», который проводит хороший сезон, выстроилась большая очередь из клубов, желающих укрепить свою оборону. Туринский клуб хочет получить за свой главный актив не менее €50 млн.

25-летний бразилец перешёл в «Торино» в 2018 году из «Атлетико Минейро» за €5,8 млн. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Бремер провёл за клуб 29 матчей, в которых сумел забить три мяча и отдал одну голевую передачу. Его цена на Transfermarkt составляет €30 млн.