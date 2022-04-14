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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Милан» заработает на аренде Хауге более 10 миллионов евро

14 Апреля 2022 • 15:23 Комментировать

Этим летом полузащитник Йенс Хауге, скорее всего, станет постоянным игроком франкфуртского «Айнтрахта», а «Милан» заработает на игроке более 10 миллионов евро.

Хауге решил перебраться из «Милана» в Бундеслигу прошлым летом на правах аренды. Договор заключал в себе пункт об обязательном выкупе, если немецкий клуб сможет избежать вылета из первой Бундеслиги.

На данный момент у «Айнтрахта» 39 очков в таблице, а это означает, что одной победы достаточно, чтобы математически оставаться в Бундеслиге на следующий сезон.

Таким образом, «Милан» к двум миллионам за годовую аренду получит также 8 миллионов евро за выкуп футболиста, некоторые бонусы, а также 15 процентов от возможной будущей перепродажи игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Айнтрахт Франкфурт Йенс Хауге
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