«Милан» заработает на аренде Хауге более 10 миллионов евро

Этим летом полузащитник Йенс Хауге, скорее всего, станет постоянным игроком франкфуртского «Айнтрахта», а «Милан» заработает на игроке более 10 миллионов евро.

Хауге решил перебраться из «Милана» в Бундеслигу прошлым летом на правах аренды. Договор заключал в себе пункт об обязательном выкупе, если немецкий клуб сможет избежать вылета из первой Бундеслиги.

На данный момент у «Айнтрахта» 39 очков в таблице, а это означает, что одной победы достаточно, чтобы математически оставаться в Бундеслиге на следующий сезон.

Таким образом, «Милан» к двум миллионам за годовую аренду получит также 8 миллионов евро за выкуп футболиста, некоторые бонусы, а также 15 процентов от возможной будущей перепродажи игрока.