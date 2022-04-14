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Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Баварии»: Мы находимся в постоянном контакте с Левандовски

14 Апреля 2022 • 12:28 Комментировать

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер в разговоре с журналистами высказался по поводу польского форварда Роберта Левандовски.

Хайнер сказал, что контракт польского футболиста с «Баварией» рассчитан до следующего лета, так что до этого времени Роберт точно не сменит клубную прописку. Герберт отметил, что руководители «Баварии» находятся в постоянном контакте с форвардом. Функционер добавил, что считает Роберта одним из лучших игроков мира.

Напомним, что в услугах Роберта Левандовски очень заинтересована «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Роберт Левандовски Герберт Хайнер
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