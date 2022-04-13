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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» проведёт переговоры с Левандовски через несколько недель

13 Апреля 2022 • 13:53 Комментировать

Представители мюнхенского клуба сообщили, что планируют перевести переговоры о новом контракте с нападающим Робертом Левандовски через несколько недель.

Трансферная сага с участием польского форварда началась несколько недель назад. Контракт Левандовски заканчивается летом 2023 года и до сегодняшнего дня «Бавария» не предпринимала попыток продлить соглашение.

Это, как сообщалось, вызвало интерес к футболисту со стороны «Барселоны». Однако, на днях прошло сообщение, что каталонский клуб не вел никаких официальных переговоров с польским футболистом, а представитель «Баварии»» Оливер Кан заявил, что Левандовски останется в немецком клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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