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Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар: «Бесит, что вылетели из Лиги чемпионов, но это футбол»

13 Апреля 2022 • 13:35 Комментировать

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар выразил разочарование вылетом из Лиги чемпионов.

«Нас действительно бесит, что мы вылетели, потому что по сравнению с первым матчем, я думаю, что мы играли очень хорошо. Но это футбол, нужно переходить к другим вещам. Сейчас нам нужно выиграть чемпионат», - сказал Павар после ответного матча с «Вильярреалом».

Он добавил, что «Бавария» могла перевернуть итог матча, если бы реализовала свои моменты.

«Мы не упустили слишком много возможностей. У них были некоторые шансы, и они добились своего, так что поздравляем их. Что касается нас, то нам не хватило успеха, и мы не забили нужных голов», — пояснил 26-летний игрок.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
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