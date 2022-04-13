Павар: «Бесит, что вылетели из Лиги чемпионов, но это футбол»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар выразил разочарование вылетом из Лиги чемпионов.

«Нас действительно бесит, что мы вылетели, потому что по сравнению с первым матчем, я думаю, что мы играли очень хорошо. Но это футбол, нужно переходить к другим вещам. Сейчас нам нужно выиграть чемпионат», - сказал Павар после ответного матча с «Вильярреалом».

Он добавил, что «Бавария» могла перевернуть итог матча, если бы реализовала свои моменты.

«Мы не упустили слишком много возможностей. У них были некоторые шансы, и они добились своего, так что поздравляем их. Что касается нас, то нам не хватило успеха, и мы не забили нужных голов», — пояснил 26-летний игрок.