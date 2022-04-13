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Кан: Журналисты соревнуются, кто придумает самую бредовую историю об уходе Левандовски

13 Апреля 2022 • 08:40 Комментировать

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался по поводу возможного ухода Роберта Левандовски из мюнхенской команды.

Кан сказал, что журналисты как будто бы соревнуются в том, кто придумает самую бредовую историю об уходе польского форварда в другую команду. Оливер отметил, что сейчас глупо говорить о трансфере игрока, который забивает по 40 голов за сезон. Экс-вратарь «Баварии» добавил, что когда что-то действительно произойдёт, то клуб об этом объявит.

Напомним, что пресса активно отправляет Роберта Левандовски в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Бундеслига Роберт Левандовски
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