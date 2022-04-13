Кан: Журналисты соревнуются, кто придумает самую бредовую историю об уходе Левандовски

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался по поводу возможного ухода Роберта Левандовски из мюнхенской команды.

Кан сказал, что журналисты как будто бы соревнуются в том, кто придумает самую бредовую историю об уходе польского форварда в другую команду. Оливер отметил, что сейчас глупо говорить о трансфере игрока, который забивает по 40 голов за сезон. Экс-вратарь «Баварии» добавил, что когда что-то действительно произойдёт, то клуб об этом объявит.

Напомним, что пресса активно отправляет Роберта Левандовски в «Барселону».