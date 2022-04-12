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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» и «Ювентус» включились в борьбу за Бенсебаини

12 Апреля 2022 • 15:24 Комментировать

«Барселона» и «Ювентус» включились в борьбу за защитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини.

Ранее сообщалось, что игроком также усиленно интересуется дортмундская «Боруссия».

26-летний футболист хочет покинуть Мёнхенгладбах этим летом, и, как сообщается, «Боруссия» потребует за него в районе 15-20 миллионов евро. Текущий контракт Бенсебаини с «Гладбахом» истекает в конце следующего сезона.

В этом сезоне Бенсебаини провел за «Гладбах» 19 матчей, на его счету пять голов и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Боруссия Дортмунд Боруссия Мёнхенгладбах Рами Бенсебаини
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