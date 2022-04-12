Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Испанские СМИ: «Барселона» даже не вела переговоры с Левандовски

12 Апреля 2022 • 15:17 Комментировать

По последней информации Mundo Deportivo, каталонская команда даже не вела переговоры с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски, не говоря уже о согласовании сделки по трансферу летом.

Напомним, что 33-летний футболист имеет контракт с «Баварией» до 2023 года, и немецкий клуб до сих пор не вступил в переговоры с форвардом о продлении соглашения.

Источник сообщает, что «Барселона» действительно изучала шансы на подписание Левандовски, но официально ничего не было сделано. На самом деле, команда рассматривает его только как один из многих вариантов, но не единственный.

Отмечается, что приоритетной целью каталонского клуба все еще является нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
15:24 · Германия. Бундеслига
«Барселона» и «Ювентус» включились в борьбу за Бенсебаини
15:17 · Германия. Бундеслига
Испанские СМИ: «Барселона» даже не вела переговоры с Левандовски
13:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Зальцбург» следят за защитником «ПСЖ» Битшиабу
13:16 · Германия. Бундеслига
«Барселона» предлагает за Левандовски 25 миллионов, «Бавария» хочет 60 1
13:09 · Германия. Бундеслига
Лам: «Когда нас тренировал Анчелотти, в раздевалке царил хаос»
12:50 · Германия. Бундеслига
Левандовски хочет перейти в «Барселону», чтобы выиграть «Золотой мяч»
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Арсенал» и «Бавария» - главные претенденты на Рэшфорда
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет выкупить Лукмана у «Лейпцига»
08:06 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» провела переговоры с Гинтером
11 Апреля
22:51 · Англия. Премьер-лига
Немецкий журналист назвал «чушью» информацию об интересе «Лейпцига» к тен Хагу
22:48 · Германия. Бундеслига
Хаманн поделился мнением о будущем Левандовски
22:40 · Германия. Бундеслига
Приоритет Левандовски — длительность контракта, а не зарплата
20:08 · Германия. Бундеслига
Тен Хаг может отказать «МЮ», специалисту нравится предложение «Лейпцига»
19:38 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» опережает «Арсенал» и «Милан» в борьбе за Эдена Азара
17:48 · Германия. Бундеслига
Отношения Левандовски с руководством «Баварии» резко ухудшились 1
Все новости
Рекомендуем