Испанские СМИ: «Барселона» даже не вела переговоры с Левандовски

По последней информации Mundo Deportivo, каталонская команда даже не вела переговоры с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски, не говоря уже о согласовании сделки по трансферу летом.

Напомним, что 33-летний футболист имеет контракт с «Баварией» до 2023 года, и немецкий клуб до сих пор не вступил в переговоры с форвардом о продлении соглашения.

Источник сообщает, что «Барселона» действительно изучала шансы на подписание Левандовски, но официально ничего не было сделано. На самом деле, команда рассматривает его только как один из многих вариантов, но не единственный.

Отмечается, что приоритетной целью каталонского клуба все еще является нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн.