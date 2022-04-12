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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» предлагает за Левандовски 25 миллионов, «Бавария» хочет 60

12 Апреля 2022 • 13:16 Комментировать

Продолжают появляться свежие новости о постоянно меняющейся ситуации с суперзвездой мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовски.

33-летний игрок собирается вступить в последние 12 месяцев своего контракта с баварским клубом в конце сезона. Как подтвердил эксперт по трансферам Фабрицио Романо, переговоры о новой сделке не увенчались успехом, поскольку клуб до сих пор не хотел выполнять его требования о долгосрочной сделке.

Ранее также сообщалось, что большой интерес к нападающему проявляет «Барселона».

По последним данным, каталонский клуб предложил «Баварии» 25 миллионов евро за переход польского нападающего. Однако, немцы ответили отказом и запросили 60 миллионов.

Как сообщается, каталонцы не намерены платить такую сумму и попросили нападающего «оказать давление» на боссов «Баварии» для снижения трансферной стоимости.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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