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Лам: «Когда нас тренировал Анчелотти, в раздевалке царил хаос»

12 Апреля 2022 • 13:09 Комментировать

Бывший защитник «Баварии» Филипп Лам рассказал об атмосфере в команде во времена тренерской деятельности Карло Анчелотти.

«В то время, когда он тренировал нас, в раздевалке иногда царил хаос», — написал Лам в своей колонке для The Guardian.

Особенно поразило Лама отношения тренера к дисциплине.

«Анчелотти должен был обеспечивать дисциплину. Ему дали список из пяти пунктов, на которые мы, игроки, должны обратить внимание в будущем. После тренировки он отвел меня в сторону, показал список и сказал: «Меня схватили за яйца'", - сказал Лам.

По словам Лама, Анчелотти совершенно не хотел заниматься этими вещами, но был вынужден согласиться.

«Тогда Анчелотти встал в раздевалке перед командой, посмотрел на листок бумаги и сказал: «У меня есть приказ от правления зачитать вам список». То, что он сказал, его тон, то, как он выглядел, выражали: "Это не входит в мои обязанности, я ведь не тренирую молодежную команду. Но если начальство хочет, чтобы я этим занимался, я это сделаю"», - рассказал бывший защитник «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Карло Анчелотти Филипп Лам
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