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Чемпионат Германии. Бундеслига

Приоритет Левандовски — длительность контракта, а не зарплата

11 Апреля 2022 • 22:40 Комментировать

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски продолжает изучать варианты продолжения карьеры. В Мюнхене нет попыток подписать новое соглашение, поэтому поляк начал вести активный диалог с «Барселоной».

Если верить СМИ, «сине-гранатовые» предлагают 35 — 40 млн евро в год «грязными». Главное для Роберта — не только зарплата, но и длительность контракта.

На данный момент агент Пини Захави обсуждает 2 варианта: соглашение на 2 и 3 года.

Напоминаем, что «Бавария» предложила Левандовски продлить контракт до лета 2024 года, что полностью выбило футболиста из колеи. Нападающий рассчитывал на большее.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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