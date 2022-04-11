Приоритет Левандовски — длительность контракта, а не зарплата

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски продолжает изучать варианты продолжения карьеры. В Мюнхене нет попыток подписать новое соглашение, поэтому поляк начал вести активный диалог с «Барселоной».

Если верить СМИ, «сине-гранатовые» предлагают 35 — 40 млн евро в год «грязными». Главное для Роберта — не только зарплата, но и длительность контракта.

На данный момент агент Пини Захави обсуждает 2 варианта: соглашение на 2 и 3 года.

Напоминаем, что «Бавария» предложила Левандовски продлить контракт до лета 2024 года, что полностью выбило футболиста из колеи. Нападающий рассчитывал на большее.