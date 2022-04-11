Отношения Левандовски с руководством «Баварии» резко ухудшились

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски продолжает рассматривать варианты для продолжения карьеры.

Если верить изданию Interia Sport, футболист согласовал 3-летний контракт с «Барселоной». Информацию тут же опровергли, но дыма без огня не бывает.

Между футболистом и руководством клуба отношения резко ухудшились. «Бавария» предложила поляку подписать новый контракт до лета 2023 года, что сильно задело 33-летнего лидера команды. Роберт считает, что может играть гораздо дольше на высоком уровне. Если его кандидатура не рассматривается на длительную перспективу, он покинет Мюнхен.