Дортмундская «Боруссия» интересуется Бенсебаини

Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником менхенгладбахской «Боруссии» Раимом Бенсебаини, сообщает Foot Mercato.

26-летний футболист переехал в немецкий клуб из «Ренна» в 2019 году. Клубы уже обсуждали потенциальный трансфер левого защитника, стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро.

Главный тренер дортмундского клуба Марко Розе ранее работал с игроком в Менхенгладбахе и надеется воссоединиться с ним. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются леверкузенский «Байер» и «Ньюкасл».

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.