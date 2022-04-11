Джованни Рейна выбыл до конца сезона

Полузащитник дортмундской «Боруссии» пропустит концовку сезона из-за травмы.

19-летний игрок вышел в стартовом составе в матче Бундеслиги против «Штутгарта» в пятницу, только залечив травму подколенного сухожилия, но смог отыграть лишь шесть минут, прежде чем захромал.

В официальном заявлении «Боруссия» подтвердила, что футболист пропустит окончание сезона. «Сезон для американца окончен», - говорится в сообщении.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.