Нагельсманн: «Не понимаю, почему у Сане не идёт игра»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн откровенно признался, что не знает, почему у полузащитника клуба Лероя Сане в последнее время не идет игра.

«Мне очень нравится Лерой как человек и как игрок. Все знают, что у него невероятные качества», — сказал Нагельсманн в интервью GOAL.

Однако, наставник мюнхенского клуба добавил, что в последнее время форма игрока вызывает вопросы.

«Он достаточно самокритичен и сам знает, что в последнее время играл не очень хорошо. Я не знаю точно, почему», - признался Нагельсманн.