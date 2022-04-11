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Нагельсманн: «Не понимаю, почему у Сане не идёт игра»

11 Апреля 2022 • 09:49 Комментировать

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн откровенно признался, что не знает, почему у полузащитника клуба Лероя Сане в последнее время не идет игра.

«Мне очень нравится Лерой как человек и как игрок. Все знают, что у него невероятные качества», — сказал Нагельсманн в интервью GOAL.

Однако, наставник мюнхенского клуба добавил, что в последнее время форма игрока вызывает вопросы.

«Он достаточно самокритичен и сам знает, что в последнее время играл не очень хорошо. Я не знаю точно, почему», - признался Нагельсманн.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане Юлиан Нагельсманн
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