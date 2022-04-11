Полузащитник «Лейпцига» высоко оценил работу Тедеско

Словенский полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль рассказал журналистам о том, что думает по поводу работы главного тренера «быков» Доменико Тедеско.

Кампль сказал, что «Лейпциг» является лучшей командой Бундеслиги во второй половине сезона. Кевин отметил, что огромный вклад в успех «быков» внёс Доменико Тедеско и его тренерский штаб, так как наставник привнёс необходимое спокойствие и помог футболистам поверить в свои силы. Словенец добавил, что результаты «Лейпцига» при Тедеско говорят сами за себя.

Напомним, что на данный момент «Лейпциг» занимает четвёртую строчку в таблице.